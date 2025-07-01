Trabzon'da İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Trabzon'da İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Sürmene ilçesindeki inşaatta çalışan Ali Şan Köse, yüksekten düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan Ali Şan Köse, henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Köse, acilen Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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