Haberler

Trabzon'da Çamaşır Asarken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Çamaşır Asarken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşikdüzü ilçesinde 61 yaşındaki Türkan Kalaycı, anne ve babasını ziyarete geldiği sırada apartmanın 5. katından düşerek yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir kadın çamaşır astığı sırada apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan yere düşerek hayatını kaybetti.

Olay ilçenin Fatih mahallesi Esenevler Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 61 yaşındaki Türkan Kalaycı anne ve babasının oturduğu Esenevler Sitesi C Blok'ta bulunan evin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü. Kalaycı olay yerinde hayatını kaybederken, Zonguldak'tan anne ve babasını ziyarete geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'li Mahmut Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı

CHP'li Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest Grubuna açılan soruşturmaya Hadise'den tepki

'Teşhircilik' soruşturması başlatılan konsere Hadise'den ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.