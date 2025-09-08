Trabzon'da Çamaşır Asarken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir kadın çamaşır astığı sırada apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan yere düşerek hayatını kaybetti.

Olay ilçenin Fatih mahallesi Esenevler Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 61 yaşındaki Türkan Kalaycı anne ve babasının oturduğu Esenevler Sitesi C Blok'ta bulunan evin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü. Kalaycı olay yerinde hayatını kaybederken, Zonguldak'tan anne ve babasını ziyarete geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON