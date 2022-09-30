Son dakika haberi... Trabzon'daki kaza da hayatını kaybeden aile toprağa verildi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Trabzon'daki kaza da hayatını kaybeden aile toprağa verildi Trabzon'da geçirdikleri trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Güngörmüş ailesi memleketi Hatay'da toprağa verildi. Trabzon'daki kaza da hayatını kaybeden aile toprağa verildi HATAY - Trabzon'da geçirdikleri trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Güngörmüş ailesi memleketi Hatay'da toprağa verildi. Trabzon'un Arsin ilçesi girişi Karadeniz Sahil Yolu'nda Mehmet Güngörmüş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Araç içerisinde bulunan baba Mehmet Güngörmüş, Emine Güngörmüş İnayet Ömer ve Yavuz Selim Güngörmüş olay yerinde hayatını kaybetti. Havayolu ile Trabzon'dan Hatay'a getirilen cenazeler, merkez ilçe Antakya'ya bağlı Avsuyu Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Mehmet ve Emine Güngörmüş çiftinin kazadan bir gün önce 28 Eylül tarihinde evlilik yıldönümleri olduğu öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan Karadeniz Sahil Yolu Trabzon Arsin Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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