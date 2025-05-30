Tosya'da Park Halindeki Otomobil Kontrolden Çıktı

Tosya'da Park Halindeki Otomobil Kontrolden Çıktı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeyken aniden hareket eden otomobil, başka bir araca çarparak ağaçla durabildi. Neyse ki kazada can kaybı veya yaralanma olmadı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeyken hareket eden ve park halindeki bir araca çarpan otomobil, ağaca çarparak durabildi.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 37 KF 008 plakalı otomobil, bir anda hareket etmeye başladı. Sürücüsüz bir şekilde cadde boyunca ilerleyen araç, önce yol kenarında park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön değiştiren otomobil, kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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