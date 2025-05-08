Tosya'da Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu 2 Yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Tosa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin kamyona çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samsun istikametinde seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Fiat marka otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 FIY 758 plakalı IVECO marka kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa