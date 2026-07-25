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Tosya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Tosya’da otomobil takla attı: 2 yaralı
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Samsun kara yolu Tosya ilçesine bağlı Çaykayı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüjdeki kaldırıma çarpan otomobil, savrularak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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