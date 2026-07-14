Haberler

Kastamonu'da yağış kazaları beraberinde getirdi

Kastamonu'da yağış kazaları beraberinde getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 kara yolunda yağış nedeniyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D100 kara yolu Akbük köyü mevkiinde, Gökhan Ç. idaresindeki 34 BPU 892 plakalı FIAT marka otomobil, yağış nedeniyle kayarak bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

D100 karayolu Çevlik köyü mevkiinde yaşanan ikinci kazada da, M.B. idaresindeki 18 AAV 744 Iveco plakalı kamyonet, kayarak yan yattı. Kazada araçtaki İ.C. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazalarla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?

İlk kavga çıktı! Hayatı değiştiren uygulama huyumuzu değiştiremedi
Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı

Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!

Parkta kan donduran olay! Sanığın pişkin savunması pes dedirtti