Kastamonu'da fabrika yangını

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler fabrikayı saran yangına müdahale ediyor.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, endüstriyel tekstil ve filtre malzemeleri üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler depo ve ofis kısmında çıkan yangına müdahale ediyor. - KASTAMONU

