Torununu kurtarmak için denize atladı, rip akıntısında boğuldu - Haberler

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Torununu kurtarmak için denize atladı, rip akıntısında boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Torununu kurtarmak için denize atladı, rip akıntısında boğulduHATAY Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde boğulmak üzere olan torununu kurtarmak için denize atlayan yaşlı adam rip akıntısına kapılarak boğuldu.

Torununu kurtarmak için denize atladı, rip akıntısında boğuldu

HATAY Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde boğulmak üzere olan torununu kurtarmak için denize atlayan yaşlı adam rip akıntısına kapılarak boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle mevkiinde denize giren M.A. akıntıya kapıldı. Torununun boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gören Aziz Şahin ise iddiaya göre torununu kurtarmak için denize atladı. Torununu kurtaran yaşlı adam, rip akıntısına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan Aziz Şahin, sahilde yapılan kalp mesajı sonrası Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - 3. Sayfa

Aziz Şahin Samandağ Hatay 3. Sayfa Haberler

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