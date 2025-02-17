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Toronto Havalimanı'nda Uçak Kazası: 8 Yaralı

Toronto Havalimanı'nda Uçak Kazası: 8 Yaralı
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ABD'den Toronto'ya iniş yapan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü. İlk bilgilere göre kazada 8 kişi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kanada'daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının ters dönmesi sonucu ilk belirmelere göre 8 kişi yaralandı.

ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.

Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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