İzmir'de evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, evinin yakınında tanımadığı şüphelileri kovalarken silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde evinden çıkan şüphelileri kovalarken silahlı saldırıya uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün Torbalı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte komşusundan dönen Mehmet Köstekçi (24), ikametinden tanımadığı şahısların çıktığını gördü. Şüphelilerin peşine düşen genç, evinin yanında bulunan zeytinlik araziye doğru şüpheli veya şüphelileri kovaladı. Kovalamaca esnasında şüpheli şahıslar tarafından 3-4 el ateş açıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Silah seslerinin ardından vücuduna bir mermi isabet eden Mehmet Köstekçi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Köstekçi, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
