Torbalı'da Asayiş Uygulamaları: 30 Şahıs Yakalandı

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında, 10 gün içerisinde çeşitli suçlardan aranması olan 30 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 1-10 Mart tarihleri arasında Torbalı'da yapılan huzur ve asayiş uygulamalarında 6 bin 920 şahsın sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olan 30 şahıs yakalandı. 77 asker kaçağına işlem yapıldı. 3 tabanca ele geçirildi. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 58 umuma açık yer denetlendi 6 işletmeye ruhsatsız faaliyetten işlem uygulandı. 33 işyerine çeşitli usulsüzlüklerden işlem yapılırken 55 kişiye idari ceza tutanağı düzenlendi. Yine Torbalı polisi 10 günde 3 bin 360 araç ve motosiklet sorgularken, bin 399 sürücüye çeşitli eksikliklerden işlem yapıldı.

Vatandaşın can ve mal güvenliği için huzur ve asayiş uygulamalarının kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı. - İZMİR