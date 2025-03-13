Torbalı'da Asayiş Uygulamaları: 30 Şahıs Yakalandı
Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, 10 gün içinde aranması olan 30 şahıs yakalandı. 6 bin 920 şahsın sorgulandığı operasyonlarda, 77 asker kaçağına işlem yapıldı ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında, 10 gün içerisinde çeşitli suçlardan aranması olan 30 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 1-10 Mart tarihleri arasında Torbalı'da yapılan huzur ve asayiş uygulamalarında 6 bin 920 şahsın sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olan 30 şahıs yakalandı. 77 asker kaçağına işlem yapıldı. 3 tabanca ele geçirildi. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 58 umuma açık yer denetlendi 6 işletmeye ruhsatsız faaliyetten işlem uygulandı. 33 işyerine çeşitli usulsüzlüklerden işlem yapılırken 55 kişiye idari ceza tutanağı düzenlendi. Yine Torbalı polisi 10 günde 3 bin 360 araç ve motosiklet sorgularken, bin 399 sürücüye çeşitli eksikliklerden işlem yapıldı.
Vatandaşın can ve mal güvenliği için huzur ve asayiş uygulamalarının kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı. - İZMİR