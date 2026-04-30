Torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 30 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 1 adet peçete rulosu, 1,1 gram uyuşturucu madde ve 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.S., M.K., M.K., M.A. ve B.K.isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen N.Y., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

