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Tokat Yeşilyurt'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

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Tokat Yeşilyurt'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı
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Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde, Yeşilyurt-Tokat kara yolu Kavunluk köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobil takla attı; sürücü yaralandı. Yaralı, Yeşilyurt İlçe Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Tokat’taki bir hastaneye sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt-Tokat kara yolu Kavunluk köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat yönüne seyreden B.E. idaresindeki 60 YB 303 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde sürücü yaralandı. Yaralı, Yeşilyurt İlçe Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat'taki bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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