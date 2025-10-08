Haberler

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Zile, Turhal ve Erbaa ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 370 gram bonzai, 1 kilo 37 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Zile, Turhal ve Erbaa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zile, Turhal ve Erbaa ilçelerinde icra edilen operasyonlarda yapılan aramalarda; 370 gram bonzai, 1 kilo 37 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 51 kök kenevir bitkisi, ayrıca 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1 dedektör, 1 elektronik terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 100 mililitre aseton ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
