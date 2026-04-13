Tokat'ta traktörden düşen genç tekerin altında kalarak hayatını kaybetti

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Malum Seyit Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki traktörden düşen Mustafa Gelbulas, aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sulusaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gelbulas, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat'a gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

