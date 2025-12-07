Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Akıncı Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre R. D. (30) idaresindeki 05 EK 681 plakalı otomobil, Niksar istikametine seyir halindeyken sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.E.K. (25), askeri personel olduğu öğrenilen Ö.O.Ö. (31) ile sürücü R.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askeri personel Ö.O.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT