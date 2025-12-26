Haberler

Tokat'ta 2 kişinin ölümüne sebep olan zanlılar tutuklandı

Tokat'ta 2 kişinin ölümüne sebep olan zanlılar tutuklandı
Tokat'ın Kemalpaşa köyünde, husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, adli makamlarca tutuklandı.

Tokat'ın Kemalpaşa köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan A.G. ve Ş.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile Rıza Aslan Genç (30), Yiğit Genç (14) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ağır yaralanan Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç kaldırıldıkları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve Ş.G., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
