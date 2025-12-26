Tokat'ta 2 kişinin ölümüne sebep olan zanlılar tutuklandı

Tokat'ın Kemalpaşa köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan A.G. ve Ş.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile Rıza Aslan Genç (30), Yiğit Genç (14) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ağır yaralanan Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç kaldırıldıkları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve Ş.G., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT