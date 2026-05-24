Tokat'ta heyelan nedeniyle 2 ev tahliye edildi

Tokat merkeze bağlı Nebi köyünde sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda hasar gören 2 ev, AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edilerek mühürlendi.

Merkeze bağlı Nebi köyünde etkili olan şiddetli sağanak, toprak kaymasına yol açtı. Yamaçtan kayan toprak 2 eve zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tokat İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. Yapılan teknik incelemelerin ardından can güvenliği riski nedeniyle hasar gören 2 eve girişler yasaklanarak, evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı