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Tokat'ta Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşlı bir kadına otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, 89 yaşındaki Fatma Altun olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Tokat-Niksar karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Cezaevi kavşağından Tokat istikametine gitmekte olan F.C. idaresindeki 34 KOG 920 plakalı Fiat marka otomobil, kireç köprü mevkiinde karşıya geçmeye çalışan 89 yaşındaki Fatma Altun'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce sürüklendi. Kazada Altun, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Altun'un cenazesi hastane morgunu kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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