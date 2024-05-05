Tokat'ta mutfak tüpü bomba gibi patladı

TOKAT - Tokat'ta bir evde bulunan mutfak tüpü bomba gibi patladı, maddi hasar meydana geldi.

Olay, Erbaa ilçesi Kuruçay Mahallesi Genç Osman Caddesi Şehit İbrahim Alıcı Sokak üzerindeki tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Duran Yıldız evde olduğu sırada mutfak tüpünden sızan LPG gazı alev aldı. Patlama sonucunda Yıldız'ın vücudunda ikinci derecede yanıklar meydana geldi. Evin duvarları yıkıldı ve içerisi savaş alanına döndü. Yıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

(YK-GF-ŞG-Y)