Tokat'ta minibüs takla attı: 1 yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan minibüsün takla attı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak Mahallesi Kaybetpınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.G. yönetimindeki 60 AHU 950 plakalı Mitsubishi marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan F.G. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı