Yenidoğan davasında yargılanan doktorlar meslekten 3 yıl men edildi

Türkiye'nin konuştuğu dava sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
Kar yağışı İstanbul'u sardı! Kırmızı alarm seviyesine geçildi, valilik 7 maddede uyardı

İstanbul'da kırmızı alarm! Valilik 7 maddede uyardı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?

Tokat'ta Küçük Kıza Otomobil Çarptı, Baba Yola Savruldu

Tokat'ta Küçük Kıza Otomobil Çarptı, Baba Yola Savruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta bir otomobil, servis minibüsünün önünden aniden yola çıkan küçük bir kıza çarptı. Kızına koşan baba da çarpmanın etkisiyle yola savruldu, ancak ikisinin sağlık durumu iyi.

Tokat'ta aniden yola koşan küçük kıza otomobil çarparken, kızına koşan baba da yola savruldu.

Tokat'ta bir servis minibüsünün önünden aniden karşıya koşan küçük kıza, o sırada yoldan geçen bir otomobil çarptı. Kızına doğru koşan baba da çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Baba ve kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
img

Tuğçe Tayfur'dan korkutan paylaşım
img

Emekli ikramiyesi bilmeceye dönüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar

Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar
Sahte zeytinyağı tehlikesi büyüyor!

Sahte zeytinyağı tehlikesi büyüyor!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF'den derbi için gündem yaratacak hakem kararı
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.