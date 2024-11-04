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Tokat'ta Kavga Sırasında Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Kavga Sırasında Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Ersoy, tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Turhal ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Milli Egemenlik Parkı'nda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen Fatih Ersoy'a, A.K. tabanca ile ateş açtı. Karnından yaralanan Ersoy, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kaçan A.K. ve kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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