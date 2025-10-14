Haberler

Tokat'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

Tokat'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre Y.G. idaresindeki 52 ADN 958 plakalı kamyon, çevre yolunda M.G. yönetimindeki 52 ABJ 751 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. - TOKAT

