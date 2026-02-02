Haberler

Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Zile-Pazar Karayolu Ütük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E. K. (53) idaresindeki 52 PA 034 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Y. Ö.'nün (56) kullandığı 06 YDG 02 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 52 PA 034 plakalı araç sürücüsü E. K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan N. K. (17) ve 06 YDG 02 plakalı araç sürücüsü Y. Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan N. Ö. (49), E. G. (5) ve D. G. (53) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Aynı araçta bulunan Y. G.'ın (7) ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin yapılan kontrollerinde alkollü olmadıkları tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
