Tokat'ta Kaçak Kazı Yapan Yaşlı Adam Kaya Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Kaçak Kazı Yapan Yaşlı Adam Kaya Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen 70 yaşındaki Sadık G. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde iddiaya göre kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Bayır köyü Bağlar mevkisinde Sadık. G. (70) kaçak kazı yaptığı sırada üzerine kaya devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu Sadık G.'nin cesedine ulaşıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum

Bakan Şimşek'i küplere bindiren iddia: O kişiyi tanımıyorum
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da ilçe belediyesinden akılalmaz karar
Okan Buruk'tan Kayserispor maçı öncesi şampiyonluk sözleri: Bayram havası var

Şampiyonluk maçı öncesi konuştu: Bugün bitirmek istiyoruz
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı

İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç

Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.