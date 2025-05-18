Tokat'ta Kaçak Kazı Yapan Yaşlı Adam Kaya Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen 70 yaşındaki Sadık G. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde iddiaya göre kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen yaşlı adam hayatını kaybetti.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Bayır köyü Bağlar mevkisinde Sadık. G. (70) kaçak kazı yaptığı sırada üzerine kaya devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu Sadık G.'nin cesedine ulaşıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa