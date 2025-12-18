Haberler

Husumetlisinin park halindeki aracına zarar verdi

Tokat'ta husumetli komşusu tarafından park halindeki aracına zarar verilen Sinan Akbaş, yaşananları güvenlik kamerasıyla belgeledi. Olay sonrası hukuki süreç başlatan Akbaş, karşı tarafın sürekli tehdit mesajları attığını iddia ederek mağduriyetini dile getirdi.

Tokat'ta husumetlisinin park halindeki aracına zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Aralık 2025 tarihinde Seyitnecmettin Mahallesi Uzunseki Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli komşusu ve beraberindeki 1 kişi bir kamyonetle Sinan Akbaş'a ait 60 HG 254 plakalı Opel marka otomobile çarparak zarar verdi.

Olay çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, pikap tarzı bir aracın geri manevra yaparak park halindeki otomobile çarptığı, diğer şahsın ise yaşananları cep telefonuyla kayda aldığı görüldü.

Olayın ardından şikayetçi olan Sinan Akbaş, hukuk mücadelesi başlattı. Karşı tarafın ifadesinde, aracın kontrolden çıkarak kazanın istemeden gerçekleştiğini öne sürdüğü, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Karşı taraftan sürekli tehdit mesajları aldığını iddia eden Akbaş, gece saatlerinde iki araçla gelen şahısların kasıtlı olarak otomobiline zarar verdiğini iddia ederek, "Birisi cep telefonuyla çekim yaparken diğeri pikapla ileri geri manevra yaparak aracımı paramparça etti. Elimdeki tek arabaydı, başka araç alacak gücüm yok. Sebepsiz yere böyle bir şey yapıldı. Sürekli tehdit ediliyoruz, çocuklarım dışarı çıkamıyor, okula gidemiyor. Çok mağduruz" dedi.

Akbaş, zararının bir an önce giderilmesini ve can güvenliklerinin sağlanmasını isterken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

