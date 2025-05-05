Tokat'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Yakalandı, 4 Gözaltı

Tokat'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Yakalandı, 4 Gözaltı
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Tokat-Niksar kara yolunda durdurulan araçta 7 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Tokat- Niksar kara yolunda durdurulan araçta 7 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı bir otomobil Tokat-Niksar kara yolunda durduruldu. Ekipler araçta 5, kaçmaya çalışan 2 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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