Tokat'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Yakalandı, 4 Gözaltı
Tokat-Niksar kara yolunda durdurulan araçta 7 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Tokat- Niksar kara yolunda durdurulan araçta 7 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı bir otomobil Tokat-Niksar kara yolunda durduruldu. Ekipler araçta 5, kaçmaya çalışan 2 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa