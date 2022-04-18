Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

Tokat'ta bir apartmanda çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Tokat'ta bir apartmanda çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesinde bulunan 3 katlı Uğur apartmanın çatısında çıkan yangı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Rüzgarlı havanın etkisiyle çatı kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bina sakinleri yangının apartmanın zemin katında bulunan pide fırınından kaynaklandığını ileri sürdü. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. - TOKAT

Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Tokat, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title