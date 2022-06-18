Tokat'ta ağıla giren kurt 100'e yakın koyunu telef etti

Tokat'ın Almus ilçesinde etrafı çitle çevrili ağıla giren kurt, 100'e yakın koyunu telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Almus ilçesine bağlı Çambulak köyünde yaşayan Tuncay Salman'a ait ağıla kurt sürüsü saldırdı. 26 koyun kurt saldırı sonucu telef olurken, ağılda sağa sola kaçışan koyunlar birbirini ezdi. Bu nedenle telef olan koyun sayısı 100'e çıktı. Telef olan koyunlar eşilen çukura gömüldü. Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta kala büyük zarar gören çiftçi ise üzüntü yaşadı. Geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçiye destek olmak için Almus Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa