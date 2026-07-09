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Küçük Evrim'den 8 yıldır iz yok

Küçük Evrim'den 8 yıldır iz yok
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Tokat'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz 2018'de kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'tan 8 yıldır haber alınamıyor. Arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, anne ve baba çelişkili ifadeler nedeniyle tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde, kaybolduğunda 3 buçuk yaşında olan Evrim Atış'tan 2 bin 921 gündür haber alınamıyor.

Evrim Atış, 10 Temmuz 2018 tarihinde annesi Dilek Atış tarafından yayladaki çadırın önüne kardeşi ile oyun oynaması için bırakıldı. Çocuk kısa bir süre sonra kayboldu. Kendi imkanlarıyla kızlarını bulamayan aile durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışmaları yürütse de hiçbir ize rastlanmadı. Başlatılan soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle anne Dilek Atış ve baba Burhan Atış tutuklandı. Baba Atış, kızının traktör kazasında öldüğünü ve kendi babasının mezarına gömüldüğünü ileri sürmüş, mezarda herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Anne Dilek Atış ise farklı tarihlerde verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle tutuklanmıştı. Anne Dilek Atış 109 gün tutuklu kaldıktan sonra 8 Kasım 2018'de, baba Burhan Atış ise 165 gün sonra 4 Ocak 2019'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aradan geçen 8 yıla rağmen Evrim'den hiçbir haber alınamadı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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