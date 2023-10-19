Tokat'ta 11 yıl önce ölen yeğeniyle tartışan kişi, yeğenini öldürdü

Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişi 11 yıl önce Rusya'da ölen oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yeğenini öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, olay, öğlen saatlerinde Zile ilçesi Kervansaray köyünde gerçekleşti. 2012 yılında kuzeni Onur Altındal (38) ile Rusya'da çalışan Zafer Akdoğan hayatını kaybetti. Yusuf Akdoğan (70), oğlu Zafer'in ölümünden sorumlu tuttuğu Onur Altındal ile Kervansaray köyünde bir araya gelerek sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle Yusuf Akdoğan ruhsatsız tabancayla Altındal'ın üzerine ateş etti. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Altındal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Altındal'ın cenazesi incelenmek üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri Yusuf Akdoğan' göz altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT