Tokat-Sivas yolunda kar engeli

Tokat- Sivas kara yolunda kar ulaşımı olumsuz etkiledi.

Tokat ile Sivas'ı birbirine bağlayan Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı tırlar ilerlemekte güçlük çekti. Karın etkisini artırdığı geçitte bazı tırlar yolda mahsur kalırken, ilerleyemeyen araçların yol kenarında beklediği görüldü. Özellikle rampalarda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Bölgede kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - TOKAT