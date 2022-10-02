Tokat haberi! Tokat'ta odunluk alevlere teslim oldu 3. Sayfa Haberleri Tokat haberi: - Tokat'ta odunluk alevlere teslim oldu Tokat'ın Zile ilçesinde alevlerin sardığı odunluk yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. - Tokat'ta odunluk alevlere teslim oldu TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde alevlerin sardığı odunluk yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre yangın; Zile ilçesi Karadini bağlarında bir bağevinin odunluğunda çıktı. Kuşburnu yapıldıktan sonra tam söndürülmeyen ateşten çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Zile Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin odunluğu sardığı yangın bağ evine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın maddi hasarla atlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez Tokat Zile 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tokat haberi! Tokat'ta odunluk alevlere teslim oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.