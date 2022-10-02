Tokat haberi! Tokat'ta odunluk alevlere teslim oldu
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Tokat haberi: - Tokat'ta odunluk alevlere teslim oldu Tokat'ın Zile ilçesinde alevlerin sardığı odunluk yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
- Tokat'ta odunluk alevlere teslim oldu
TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde alevlerin sardığı odunluk yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın; Zile ilçesi Karadini bağlarında bir bağevinin odunluğunda çıktı. Kuşburnu yapıldıktan sonra tam söndürülmeyen ateşten çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Zile Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin odunluğu sardığı yangın bağ evine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın maddi hasarla atlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa