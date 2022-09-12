Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Aynı yerde ikinci kez orman yangını çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Aynı yerde ikinci kez orman yangını çıktı

Son dakika haberi: Tokat'ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında dün yanan 3 hektar ormanlık alanda ikinci kez yangın çıktı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında dün yanan 3 hektar ormanlık alanda ikinci kez yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylası sınırları içerisinde bulunan karaçam ormanında bilinmeyen bir nedenle geçtiğimiz gün orman yangını çıktı. Ekipler ve vatandaşların yardımları ile söndürülen yangında soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıktığı alanda 24 saat sonra alevlerin görülmesi üzerine bölgeye tekrar itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının tam sönmeyen ateş nedeniyle rüzgarın etkisi ile yeniden çıktığı tahmin ediliyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

(Ertan Çiçek - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Reşadiye Tokat 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title