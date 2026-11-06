Tokat Erbaa'da tır sürücüsü kamyonun çarpmasıyla öldü, 1 kişi yaralandı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonun çarptığı tır sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 kara yolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. K.İ. (48), kullandığı medikal malzeme yüklü tırı emniyet şeridine çekerek araçtan indi.

Bu sırada aynı yönde seyreden H.T. yönetimindeki kamyon, önce emniyet şeridindeki tıra, ardından tırın sürücüsü K.İ.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde K.İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada tırda bulunan E.B. (31) ise yaralandı. Yaralı, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsü H.T. jandarma ekiplerince göz altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı