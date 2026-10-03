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Tokat Erbaa'da 1 kilo 780 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Tokat Erbaa'da 1 kilo 780 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 780 gram skunk ele geçirildi. İstanbul'dan getirileceği bilgisiyle başlatılan takibin ardından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 780 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Erbaa ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden E.A. ve E.S.'nin araç ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 1 kilo 780 gram skunk, 2 fişek halinde sarılı skunk, 2 hassas terazi, 1 vakum makinesi, 3 paket sigara sarma kağıdı ile çeşitli miktarlarda vakum poşeti ve kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. ve E.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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