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Tokat Başçiftlik'te erken yağan kar, dalındaki elma ve armutları dondurdu

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Tokat Başçiftlik'te erken yağan kar, dalındaki elma ve armutları dondurdu Haber Videosunu İzle
Tokat Başçiftlik'te erken yağan kar, dalındaki elma ve armutları dondurdu
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bu yıl erken yağan kar, elma bahçelerini beyaz örtüyle kapladı ve dallarda toplanmayı bekleyen elmalar ile armutların donmasına neden oldu. İlçede kar, ağaçların dalları ve yapraklarında birikerek kırmızı elmaları kar altında bıraktı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bu yıl erken yağan kar, elma ağaçlarını beyaza bürüdü. Ağaçlarda toplanmayı bekleyen elmalar soğuk havanın etkisiyle dalında dondu.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından elma bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Ağaçların dallarında ve henüz dökülmeyen yapraklarında kar birikirken, dallarda kalan kırmızı elmalar da kar altında kaldı. Karla kaplanan elmalar kameraya yansıdı.

Doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç; "Tokat'ın çatı katı diye bilinen Başçiftlik ilçesindeyiz. Bin 450 rakımlı Başçiftlik ilçesinde erken yağan kar yağışı, bahçemizdeki elma ve armutları dondurdu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kırmızı elmalar erken yağan kar nedeniyle dondu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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