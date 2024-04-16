Üye Girişi
Haberler

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Ali Akgün'den inşaat mühendislerine yönelik şiddete tepki

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisler Odası (İMO) Kocaeli Şubesi, Türkiye genelindeki inşaatlarda çalışan mühendislerin karşılaştığı şiddet olaylarıyla ilgili basın açıklaması düzenledi.

İMO Kocaeli Şubesi önüne toplanan İnşaat Mühendisleri adına konuşan Şube Başkanı Ali Akgün, şunları söyledi :"27 Mart 2024'te yaptığımız ülke geneli açıklama üzerinden henüz 10 gün geçmişken şantiyelerde mühendise yönelik bir şiddet haberini de ilimizden aldık. İlimizde hizmet veren yapı denetim saha kontrol mühendisimiz 6 Nisan 2024'de Eskisihar'daki şantiye kontrolünde, demirci tarafından sözle ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır.

"MÜHENDİSLERİMİZE YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİYLE ÜZÜLÜYORUZ"

Meslektaşımız hastaneye giderek darp raporu almış, yasal işlem başlatmıştır. Biz üyemizin yanındayız ve bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz. 99'da deprem gerçeğini en ağır şekilde öğrenen şehrimiz, 6 Şubat depremlerinde bildiği ve gündeminden hiç düşürmediği deprem acısını Kahramanmaraş ve çevre illerle bir kere daha yaşamış ve mühendisliğin önemini bir kere daha kavramıştır. Mühendislerimize yönelik şiddet haberleriyle üzülüyoruz. Sağlıklı ve güvenli yapıların üretilmesi, yurttaşlarımızın güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Ali Akgün'den inşaat mühendislerine yönelik şiddete tepki

"BU TARZ ŞİDDET OLAYLARI KABUL EDİLEMEZ"

Yaşanan depremler yapının yapım ve denetim sürecinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gözler önüne sermiştir. Yapı denetim firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığına bağlı olarak onlar adına serbest piyasada kontrol yapan firmalardır. Bu hizmet kamu görevi niteliği taşımaktadır ve üyelerimizin kamu tarafından haklarının korunacağına inancımız tamdır. Yapı denetim personellerimiz kendileri ile hiçbir ilgisi bulunmayan binaların yapım süreçlerinde en ince noktalara kadar dikkat ederken ve bunları kontrol ederken bu tarz şiddet olayları kabul edilemez.

"İNŞAAT MÜHENDİSLERİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere şantiyelerdeki şiddete karşı ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli tedbirleri almalı, meslektaşlarımıza yönelik şiddet son bulmalıdır. Üyemize yapılan şiddeti kınıyoruz. İnşaat Mühendisleri odası Türkiye genelinde 150 binden Kocaeli ili sınırları içerisinde ise 4 binden fazla üyeye sahip güçlü bir meslek odasıdır. İnşaat Mühendisleri hiçbir zaman sahipsiz değildir. Her meslektaşımızın hakkını ve hukukunu arayacak güce, birliğe sahip olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

İklim Değişikliği Ali Akgün Türkiye Kocaeli İnşaat 3.Sayfa İş Dünyası Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

NO Pelicans LA Lakers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! NO Pelicans LA Lakers maçı Sacramento Kings GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Barcelona PSG maçı CANLI izle! 16 Nisan Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 16 Nisan EXXEN spor canlı izle! Sancaktepe jakuzi olayı ne? Belediyede jakuzi mi var? Tilâvet nedir? Kuran'da Tilâvet ne demektir? Tilâvet kelimesinin tanımı ve anlamı! Tertil nedir? Kuran'da Tertil ne demektir? Tertil kelimesinin tanımı ve anlamı! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16-17 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 16-17 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Beypazarı Maden Suyu yasaklandı mı? Maden suyu sağlığa zararlı mı? Yabani 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Nisan Yabani yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kabine toplantısında alınan kararlar! 16 Nisan Kabine Toplantısı sonucu nedir, hangi karar alındı? Kabine Toplantısı bitti mi? SON DAKİKA! Kabine Toplantısı ne oldu, devam ediyor mu? Bahar 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title