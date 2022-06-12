Tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

Tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti Tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti Uşak'ta kontrolsüz yola çıkan otomobile tırın çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi hafif yaralandı. Tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti UŞAK - Uşak'ta kontrolsüz yola çıkan otomobile tırın çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, Banaz'a bağlı Büyükoturak mevkiinde meydana geldi. İddialara göre Ahmet Çevik kontrolündeki 64 ABY 751 plakalı otomobille kontrolsüz şekilde yola çıktığı sırada M. Ç. kontrolündeki 34 LK 8243 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil 50 metre sürüklendi. Kaza yerine ihbarlar sonrasında polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Çevik olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca otomobilde bulunan E.U. ve S.E., hafif şekilde yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü M.Ç. ekiplerce gözaltına alınırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa Büyükoturak Banaz Uşak 3. Sayfa Yerel Haberler

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