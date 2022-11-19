Tırın çadırını katlayan genç kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da yem getirdiği fabrikada tırın çadırını katlayan 17 yaşındaki genç kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'da yem getirdiği fabrikada tırın çadırını katlayan 17 yaşındaki genç kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Çay ilçesi Kadıköy köyündeki bir yem fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Çay ilçesindeki yem fabrikasına ürün getiren tırda çalışan C.A.K., (17) isimli genç balya halindeki yemler tırdan indirildikten sonra aracın üstündeki çadırı katlamaya başladı. Bu sırada yemleri kepçeyle istifleyen İ.C. (40), C.A.K.'yi fark etmeyerek ezdi. Olayın ardından talihsiz genç Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Şanlıurfa Kadıköy Çay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tırın çadırını katlayan genç kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.