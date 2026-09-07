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Havza'da Tırda 456 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Havza'da Tırda 456 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun’un Havza ilçesinde tırda narkotik köpeği "Pera" ile yapılan aramada 456 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde tırda narkotik köpeği "Pera" ile yapılan aramada 456 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Havza ilçesinde şüpheli bir tırı durdurdu. M.D. (35) idaresindeki tırda detaylı arama gerçekleştirildi. Narkotik dedektör köpeği Pera'nın tepki vermesi üzerine buzdolabında 456 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, tır sürücüsü M.D. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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