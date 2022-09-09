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Tır kazasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

Tır kazasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi

Tır kazasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi Isparta'da tırın konteynır yüklü başka bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında dayısı ile birlikte hayatını kaybeden Betül Kara gözyaşları arasında toprağa verildi Edinilen bilgiye göre,...

Tır kazasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi

ISPARTA - Isparta'da tırın konteynır yüklü başka bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında dayısı ile birlikte hayatını kaybeden Betül Kara gözyaşları arasında toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre, Isparta-Dinar Karayolu'nda dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada Mehmet Kara yönetimindeki 32 PP 128 plakalı konteyner yüklü tır, aynı istikamete seyir halindeki A.A.K'nin kullandığı 15 NH 375 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Mehmet Kara ve yanında bulunan yeğeni Betül Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Betül Kara'nın cenazesi Isparta'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Hamidabad Camii'nde kılınan cenaze namazına acılı aileye akrabaları ve komşuları destek oldu. Betül Kara'nın akrabaları ve dostları göz yaşlarını tutamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Halife Sultan mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Kara Isparta 3. Sayfa Haberler

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