Haberler

Tır ile iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tır ile iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tır ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Güzelköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 38 EC 961 plakalı otomobil, 01 BH 544 plakalı tır ile 44 BL 055 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı ise Malatya'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Ukrayna'da facianın eşiğinden dönüldü: Rusya kritik altyapı tesisini vurdu, kimyasal madde sızdı

Kritik altyapı tesisi vuruldu, tehlikeli madde sızdı
Kastamonu’da tarlada insansız hava aracı bulundu

Bu kez sahile değil, tarlaya vurdu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı

Düğünde dededen beklenmedik tebrik: Damat neye uğradığını şaşırdı
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi

Tatil cennetinde tartıştığı müşterisini az daha öldürüyordu