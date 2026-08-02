Tır ile iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Güzelköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 38 EC 961 plakalı otomobil, 01 BH 544 plakalı tır ile 44 BL 055 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı ise Malatya'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı