Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tipi ve fırtına Ardahan-Şavşat yolunda ulaşımı aksattı, 14 tır kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tipi ve fırtına Ardahan-Şavşat yolunda ulaşımı aksattı, 14 tır kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Tipi ve fırtına Ardahan-Şavşat yolunda ulaşımı aksattı, 14 tır kurtarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan-Şavşat karayolunun yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ve fırtına ulaşımı olumsuz etkiledi; Sahara Geçidi'nde mahsur kalan 14 tır Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yetkililer sürücülerden kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamalarını istedi.

Ardahan-Şavşat karayolunun yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ve fırtına ulaşımı olumsuz etkiledi. Sahara Geçidi'nde yolda mahsur kalan tırlar, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Ardahan'da yüksek kesimlerde kış etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtına, sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle görüş mesafesinin düşmesi ve yol yüzeyinde oluşan buzlanma, ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirdi.

Ekipler seferber oldu

Olumsuz hava şartları nedeniyle Sahara Geçidi'nde mahsur kalan 14 tırın kurtarılması için Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda tırlar bulundukları noktalardan çıkarılarak güvenli şekilde yollarına devam etmeleri sağlandı.

Yetkililer, sürücülerin yüksek kesimlerdeki hava ve yol şartlarını dikkate almalarını, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamalarını, trafik ekiplerinin uyarılarına mutlaka uymalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Elektrikte destek limitinin düşürülmesi Meclis gündeminde! Faturalar katlanacak mı?

Elektrikte destek limitinin düşürülmesi Meclis gündeminde
Aydın'da 4. kattan atlayan kedi, vatandaşların açtığı örtüye düşüp yara almadan kurtuldu

4. kattan boşluğa atladı! Aşağıda açılan örtü onu kurtardı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı46

8 kişiyi öldüren cani yakalandı!
Göztepe'nin eski yıldızlarına vergi sürprizi

Vergi dairesinden gelen haberle sarsıldılar! Bir ay süre tanındı
Babasından Alzheimer genini miras aldı, hayatı değişti

Babasından kalan miras kabusu oldu! Hayatını baştan yazdı
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin19

Dursun Özbek çileden çıktı: Gelin bunu düzeltin
Dizi sektöründe yeni dönem: Ücretini düşürmeyen oyuncuyla çalışılmayacak

Fatura en son onlara kesildi! Ekranların yıldızlarına ücret şoku

TBMM'de 'Şerefsiz' kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti39

Komisyonda ortalık karıştı, Bakan Şimşek salonu terk etti
Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya için adli kontrol talebi

Eski Bakan'ın eşi İlyas Kaya için adli kontrol talebi