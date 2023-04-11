Ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıBOLU Bolu'da dönel kavşakta ticari taksi ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

BOLU Bolu'da dönel kavşakta ticari taksi ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kılıçarslan Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda bulunan dönel kavşakta Mustafa Atacan idaresindeki 14 T 0663 plakalı Ford marka ticari taksi ile ara sokaktan yola çıkan Tahir Şengül yönetimindeki 34 GEP 987 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kaza sebebiyle ticari taksi yoldan çıkarak beton bahçe duvarına çarparken otomobil sürücü Tahir Şengül yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.