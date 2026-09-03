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Kayseri'de Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: Duvara Çarpan Araçta Can Kaybı Yok

Kayseri'de Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: Duvara Çarpan Araçta Can Kaybı Yok
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu savrulan otomobil, bina duvarına çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ticari araçla çarpışan otomobil, bina duvarına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi İsa Bey Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 38 ALV 851 plakalı ticari araç ile 38 AOA 129 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bina duvarına çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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