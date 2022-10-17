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THY ve TGS çalışanları yemekten zehirlendi

3. Sayfa Haberleri

THY ve TGS çalışanları yemekten zehirlendi

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan yaklaşık 300 personel, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan yaklaşık 300 personel, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan ve aralarında THY, TGS (Turkish Ground Services-Havaalanları Yer Hizmetleri), HAVAŞ ve 5M çalışanlarının da olduğu yaklaşık 300 kişi, dün yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Çalışanlar mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi şikayetleri ile kurum doktoruna başvurdu. Kurum doktoru tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çalışanların yemekten zehirlendiği anlaşıldı. İlk müdahalenin çalışanlar, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zehirlenme olayı sonrası çalışanların rapor aldığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları 3. Sayfa Haberler

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