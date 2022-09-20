Thodex'in kurucusu Özer, Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı 3. Sayfa Haberleri - Thodex'in kurucusu Özer, Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısında çıktı. - Thodex'in kurucusu Özer, Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı TİRAN - Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısında çıktı. Temyiz Mahkemesi, Özer'in tutukluluğunun devamına karar verdi. Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Özer, Arnavutluk'un Durres kentinde Temyiz Mahkemesine çıkarıldı. Hakim Florjan Kalaja tarafından görülen davada, Özer'in tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi. Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen "Brain" adlı operasyon çerçevesinde, ülkenin güneyinde bulunan Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilinde bulunan bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer'in tutuklu yargılanmasına karar vermişti. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Malik Hasa Faruk Fatih Özer Türkiye Thodex Hakim 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Thodex'in kurucusu Özer, Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı - Haberler

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